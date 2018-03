Danske selskaber har 1,4 millioner ansatte i udlandet

Fremgangen for danske virksomheder giver mange nye job uden for landets grænser. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

- Tallene bekræfter, at de danske virksomheder udnytter de internationale muligheder og deltager aktivt i globaliseringen. Den udenlandske aktivitet skaber typisk overskud, der føres hjem til Danmark, og det er jo glædeligt.

- Det er særligt vigtigt for danske virksomheder at have datterselskaber på de fjernere vækstmarkeder, som kan være vanskelige at nå ud til med dansk eksport af varer, og som er dyre at transportere, skriver direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard i en kommentar.

Udviklingen betyder dog også, at mange job ikke bliver lagt i Danmark, når virksomhederne investerer i vækst.

Danmarks Statistik skriver, at der bliver ansat flere industrimedarbejdere uden for Danmark end inden for landets grænser.

- Dermed fortsætter dansk industri med at vokse primært i udlandet.

- Fra 2010 til 2016 steg antallet af industriansatte i udlandet således med næsten 70.000, mens industribeskæftigelsen i Danmark samlet faldt med 3000, skriver Danmarks Statistik.

Der er nu 385.000 industriansatte i danske virksomheder uden for Danmark mod 309.000 i Danmark.

- Dansk industri er da også primært vokset i udlandet i årene efter finanskrisen, skriver cheføkonom i Nykredit Tore Stramer.

- Der har med andre ord været en klar tendens til, at industrien har flyttet produktionen og dermed arbejdspladser til udlandet over de seneste år.

- Bagsiden af medaljen er, at det giver et umiddelbart tab af en indenlandsk investering, der kunne have trådt i stedet for, mens det også umiddelbart er negativt for eksporten og beskæftigelsen herhjemme, lyder det.