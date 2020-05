Danske selskaber går sammen om at udvikle coronavaccine

Den danske biotekkoncern Bavarian Nordic har indgået en samarbejdsaftale med det danske vaccineselskab AdaptVac om at udvikle en coronavaccine.

Det oplyser Bavarian Nordic i en meddelelse.

Det er i første omgang AdaptVac, som skal stå for udviklingen af vaccinen, mens Bavarian Nordic skal hjælpe senere i processen - også hvis det når i en retning, hvor det kan sælges og komme på markedet.

Det er oprindeligt forskere fra Københavns Universitet, som har udviklet teknologien. De er nu en del af AdaptVac. Planen er at starte forsøg i slutningen af året.

En af forskerne - lektor Morten Agertoug Nielsen fra Københavns Universitet - forventer, at man vil kunne skære 6-12 måneder af tidslinjen med kliniske forsøg ved at gå sammen med Bavarian Nordic.

- Det er en partner, som kan tage projektet til et nyt niveau, da Bavarian Nordic har indgående erfaring med kliniske forsøg, markedsføring og globale godkendelser af lægemidler, siger han i en pressemeddelelse.

AdaptVac er med i et konsortium sammen med andre virksomheder og forskere fra universiteter i Europa. Det fik tidligere i år 20 millioner kroner fra EU til at udvikle en coronavaccine.

Der er i første omgang indgået en rammeaftale mellem Bavarian Nordic og AdaptVac. De forventer at underskrive en endelig licensaftale i løbet af to måneder.

En licensaftale er, at Bavarian Nordic får rettighederne til midlet mod at betale for udviklingen af vaccinen fra AdaptVac.

I den forbindelse vil Bavarian betale et hemmeligt engangsbeløb til Adaptvac.

Derudover vil Adaptvac få løbende betalinger i takt med udviklingen af vaccinen og procenter af salget, hvis det en dag kommer på markedet.

De to danske virksomheder er blot to i en lang række række af virksomheder og forskere verden over, der i øjeblikket er ved at forsøge at udvikle en vaccine mod coronavirus.