Danske lastbiler fragter mindre gods til udlandet

På kort sigt er den samlede godstransport med danske lastbiler, der fortæller noget om den økonomiske aktivitet, faldet tilbage.

Omvendt er godstransporten på længere sigt faktisk gået frem, viser tal fra Danmarks Statistik, der har taget højde for almindelige sæsonudsving.

Tallene viser, at godstransporten i tredje kvartal er faldet med syv procent i forhold til andet kvartal.

Faldet skyldes primært, at danske lastbilers transport af gods i udlandet er faldet kraftigt.

Ses der på udviklingen over det seneste år, er udviklingen mere opløftende.

I tredje kvartal i år har de danske lastbiler transporteret tre procent mere gods end for et år siden.

Udviklingen i godstransporten kan bruges som en indikation på udviklingen i de økonomiske aktiviteter herhjemme.

Det hænger sammen med, at økonomisk fremgang skaber et større behov for at få fragtet varer, fortæller økonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv.

Derfor giver tallene fra Danmarks Statistik også et broget billede i forhold til den danske økonomi i øjeblikket.

- Der er betydeligt mere aktivitet i dansk økonomi i tredje kvartal i år end for et år siden, men samtidig er der svaghed at spore i tredje kvartal, hvor der er tegn på, at væksten foregår i et lavere gear end tidligere i år.

- Det er netop det samme billede, vi ser for dansk økonomi, siger Kristian Skriver.

Mandag advarede den danske regering i forbindelse med seneste udgave af Økonomisk Redegørelse om, at selv om den danske vækst ser ud til at blive flot i år, så kommer væksten de næste år nok til at blive lavere.

I Dansk Erhverv forventer Kristian Skriver endnu ikke, at der er udsigt til en økonomisk afmatning herhjemme.

- Jeg vil sige det sådan, at væksten i løbet af 2019 er bøjet af på flere af vores store eksportmarkeder som Tyskland, Sverige og Storbritannien.

- Men på trods af svag økonomisk fremgang i udlandet og på flere af vores store eksportmarkeder så har dansk økonomisk faktisk klaret sig glimrende i løbet af 2019.

- I år forventer vi at se en vækst herhjemme på omkring to procent, og det er faktisk ganske godt, siger Kristian Skriver.

Også regeringen forventer en vækst i den danske økonomi på to procent i år, fremgik det mandag af Økonomisk Redegørelse.

Forventningen er større end den forudgående, hvor der var ventet en vækst på 1,7 procent.