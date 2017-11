Danske landmænd er lettede over forlængelse af ukrudtsmiddel

EU-landenes flertal for at forny godkendelsen til brug af ukrudtsdræberen glyfosat har stor betydning for det danske landbrug.

- Jeg er glad og lettet over, at nu kan vi kigge fremad. Desværre blev fornyelsen kun på fem år.

- Men det ville have fået voldsomme konsekvenser for den måde, vi driver landbruget i Danmark, hvis vi var gået i gang med en meget hurtig udfasning af glyfosat, siger han.

Glyfosat er aktivstoffet i det topsælgende ukrudtsmiddel Roundup. Det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark.

Mandag stemte et flertal af medlemslandene i EU's appeludvalg for en fornyelse af tilladelsen til at bruge glyfosat i fem år.

Her stemte Danmark og 17 andre lande for, mens ni stemte imod. Et land afstod fra at stemme.

Den nuværende godkendelse udløber 15. december.

Det var et kompromisforslag fra EU-Kommissionens side, der i første omgang gik efter en fornyelse på 10 år.

Glyfosat, der længe har været brugt i EU er kommet i modvind de seneste år.

I 2015 vurderede Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at glyfosat sandsynligvis var kræftfremkaldende.

Men efterfølgende har både EU's kemikalieagentur, Echa, og fødevareagentur, Efsa, frikendt stoffet for at have den effekt.

Den langsommelige proces ærgrer Torben Hansen.

- Jeg er en smule trist og uforstående overfor, at så mange lande ikke anerkender EU's eget fødevareagentur, Efass, vurdering af stoffet.

- Det er frustrerende, siger han.