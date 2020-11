Danske gæster har givet fremgang til campingpladserne i sommer

Der var et stort rykind af danske turister på landets campingpladser i sommeren, da flere holdt ferie herhjemme under coronaudbruddet, og det har mere end opvejet et stort fald i antallet af udenlandske gæster.

Samlet steg antallet af overnatninger på landets campingpladser med 317.000 i juni, juli og august, hvor der samlet var 7,8 millioner overnatninger.

Det svarer til en stigning på fire procent sammenlignet med 2019. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De danske overnatninger er steget med knap en million i år og stod for fire ud af fem overnatninger på campingpladserne.

De danske gæster har dermed sikret en samlet fremgang til campingpladserne, som har været ramt af, at der gennem året har været restriktioner på at rejse ind i Danmark.

I store dele af sommeren har det dog været muligt at rejse hertil fra Tyskland, Holland og Norge, hvor fra de fleste udenlandske gæster kommer. Dog har der i perioder været restriktioner for svenskere.

Udviklingen med flere gæster på campingpladserne dækker dog over store regionale forskelle, da kun 47 af 98 kommuner havde flere overnattende gæster i sommerperioden.

Det er især kommuner på landet og i kystområder, som har haft flere gæster.

Samsø, Gribskov, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Assens er de kommuner, som har haft den største stigning i antallet af campister. De har haft en fremgang mellem 26 og 46 procent.

Omvendt har de 26 hovedstadskommuner sammen med Billund haft den største tilbagegang på henholdsvis 37 og 53 procent.

Den stigende interesse for at tage på camping har også betydet, at salget af campingvogne er steget med 12 procent i år.

Samtidig er der blevet solgt ti procent flere autocampere end normalt, oplyser Danmarks Statistik.