Danske forbrugeres tro på fremtiden styrtdykker

Danmarks Statistik spørger løbende et udsnit af danske forbrugere om deres syn på egen og landets økonomi. Og i april har svarene været de mest negative siden finanskrisen for over ti år siden.

Det er særligt samfundsøkonomien, der bekymrer forbrugerne.

Forventningerne til udviklingen i den danske økonomi det næste år er gået gennem gulvbrædderne.

Ligeledes giver forbrugerne udtryk for, at det ikke er fornuftigt at begive sig ud i større køb af eksempelvis et fjernsyn, men at det derimod er fornuftigt at spare op.

Ligesom før coronakrisen vurderer forbrugerne stadig udsigterne for deres egen families økonomi bedre end samfundsøkonomien. Men også her ses et fald i forventningerne til det næste år.