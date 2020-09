Danske forbrugeres bekymringer er steget siden sommeren

Her spørger Danmarks Statistik til en række forskellige elementer i forbrugernes privatøkonomi samt til deres vurdering af dansk økonomi.

Svarene samles til en samlet indikator, og den er altså faldet igen fra august til september, så humøret blandt de danske forbrugere næsten er tættere på niveauet fra foråret, da coronakrisen var værst, end de mere optimistiske sommermåneder.

Fordi forbruget udgør en betragtelig del af dansk økonomi, er det ikke ligegyldigt, om forbrugerne tør bruge deres penge eller ej. Det forklarer cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre i en analyse.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at forbrugerne bærer på en af hovednøglerne til at låse dansk økonomi ud af coronakrisen, skriver han i en analyse.

Han kommenterer også forbrugernes voksende pessimisme.

- Det er ikke noget, som flår den spæde optimisme ud af mig. Men det er da et slag til de ellers positive takter, vi er begyndt at se i dansk økonomi.

De danske forbrugere har fortsat forventninger om, at deres egen familie om et år vil være bedre stillet rent økonomisk end i dag. Og i løbet af efteråret er de også blevet mindre bange for, at den danske økonomi som helhed vil forværres.

Til gengæld er de danske forbrugeres syn på den danske økonomi lige nu forværret støt siden juli. Samtidig vokser modviljen mod at foretage et større køb såsom en vaskemaskine eller et fjernsyn.

- Sagt med andre ord er det altså "naboen", som har oplevet den største forværring af sin økonomi, skriver Jeppe Juul Borre i sin analyse.

- Det positive fra det er, at såfremt man havde en mere dyster oplevelse af sin egen økonomi end naboens, ville det risikere at sætte en endnu dybere tilbageholdenhed hos forbrugerne.