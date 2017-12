Danske fiskere frustrerede over delvist ålefiskeforbud

Mens der var lagt op til et totalforbud af fiskeri af ål i Nordsøen og Østersøen endte forhandlingerne med, at der bliver indført et forbud i en valgfri, tremåneders periode i ålens migrationsperiode fra september til januar.

Det er med frustration og tænders gnidsel, at de danske fiskere har modtaget nyheden om, at EU indfører et delvist forbud mod ålefiskeri. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danmarks Fiskeriforening.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi fik afværget et totalt forbud. Men jeg er spændt på reaktionerne fra erhvervet, for de vil ikke være glade for lukkeperioden.

- Men de må også vide, at det trods alt er et bedre resultat end et totalforbud, sagde minister for fiskeri og ligestilling Karen Ellemann (V) efter det små 48 timer lange møde i EU.

Glad er da heller ikke det tillægsord, man først ihukommer sig, når man læser Danmarks Fiskeriforenings kommentar til EU's aftale.

- Det er en stærkt kritisabel beslutning, som ikke har noget med fornuft og fakta at gøre.

- Vi ved, at de danske og svenske ministre har kæmpet hårdt for at sikre ålefiskeriet. Men særligt hos EU-Kommissionen er man stødt ind i en mur af uvidenhed og manglende vilje til reelt at gøre noget for at hjælpe ålen.

- Det er dybt frustrerede, at hvor vi i Danmark har gjort en stor indsats for at reducere fangsterne af ål, så er der lande, som slipper afsted med ikke at følge op på deres forpligtelser, skriver formanden for Det Kystnære Udvalg hos Danmarks Fiskeriforening, Allan Buch.

Foreningen vurderer, at det periodevise forbud vil mindske fiskeriet af ål med 25 procent og ramme "det danske bundgarnsfiskeri urimeligt hårdt".

Samtidig skriver foreningen, at "bundgarnsfiskeriet vil uddø", hvis beslutningen bliver fastholdt.

Danmarks Fiskeriforening mener slet ikke, at det hjælper ålen at forbyde fiskeriet af ål i Nordsøen og Østersøen.

I stedet mener foreningen, at der skulle arbejdes langt mere med stoppe fiskeriet af helt små ål - glasål - og at der skulle arbejdes med de vandveje, som små ål rejser i.

I Frankrig, Spanien og Marokko er glasål en delikatesse.

- Men den opgave har Kommissionen ikke ønsket at løfte og i stedet laver man symbolpolitik uden respekt for fiskeriet, skriver Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.