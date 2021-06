Danmarks Fiskeriforening er positivt stemt over for, at det er lykkes EU at indgå en aftale med Storbritannien om fiskekvoter for 2021. (Arkivfoto)

Danske fiskere får mere ro i maven med ny kvoteaftale

Det kommer til at give danske fiskere mere ro i maven, efter at det er lykkedes EU og Storbritannien at indgå en aftale om fiskekvoter for 2021.

Det mener Danmarks Fiskeriforening, der repræsenterer næsten 1200 danske fiskere og lidt mere end 700 fartøjsmedlemmer inden for dansk fiskeri.

Aftalen fastsætter fiskekvoter - hvor mange fisk, der må fanges - for en række fisk, der er vigtige for dansk fiskeri. For eksempel havtasker og rejer.

Storbritanniens farvande var tidligere en del af EU's samlede kvotesystem, men 31. december sidste år udløb overgangsperioden efter brexit.

I første omgang blev sidste års kvoter forlænget i tre måneder. Siden blev der indgået et kompromis frem til udgangen af juli.

Nu fastsættes der fiskekvoter for hele 2021.

Det betyder, at de danske fiskere får klarhed over, hvad det er for nogle kvoter, de har at gøre med i Nordsøen frem til udgangen af året.

- Frem til nu har vi alene fisket på midlertidige kvoter, og det har gjort det umuligt for fiskerne at planlægge deres fiskeri.

- Det har de mulighed for nu, hvor man ved, hvad det er for nogle kvoter, man råder over frem til årsskiftet, siger Kenn Skau Fischer, administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening.

Det præcise indhold af aftalen er ikke offentliggjort endnu. Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal det snarest muligt præsenteres for fiskeriministrene i EU.