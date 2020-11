Danske eliteaktier jagter nye højder efter Biden-sejr

Der er mandag særdeles god stemning på det danske aktiemarked, efter at Joe Biden har vundet det amerikanske præsidentvalg.

Her steg indekset som helhed 2,7 procent, hvilket ifølge Ritzau Finans sendte indekset på vej mod det højeste lukkeniveau. Ved 9.20-tiden stiger C25-indekset 2,4 procent.

Der er særlig medvind til to selskaber, som lever af den grønne omstilling.

Vestas og Ørsted trækker for i rekordjagten med stigninger på henholdsvis 5 og 4,4 procent.

Det kan hænge sammen med, at den danske vindmøllebranche kan blive positivt påvirket af, at Biden står til at blive præsident.

Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, over for Ritzau Finans.

- Der er en kæmpemæssig forskel for selskaber som Vestas og Ørsted, om det er en indædt vindmøllehader som Trump, der sidder i Det Hvide Hus, eller om det er Biden, der har store ambitioner på det bæredygtige område, siger han.