Danske boligejere har fået nye lån for over 123 milliarder

- Sidst vi så noget lignende, var i 2015, hvor det fastforrentede lån med rentekupon på to procent kom på banen, siger Peter Jayaswal, der er direktør for realkredit og ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

- Nu er det fast rente på en procent, som de danske boligejere får glæde af. Det giver tryghed for familiens budget at lægge renten fast og få vished for rentebetalingerne de næste 30 år.

Kun i ét kvartal i dette årti er der omlagt lån for et større beløb. Det var i første kvartal i 2015. Her blev der lagt lån om for over 140 milliarder kroner.

De lave renter har skabt det, der kaldes en konverteringsbølge. Her har boligejere fået lagt deres lån om, så de bedst muligt kan udnytte de lave renter.

Af de 123,5 milliarder kroner af nye lån stammer næsten 100 milliarder kroner fra fastforrentede lån. Det svarer til, at otte ud af ti lån, der er lagt om, har en fast rente.

Det er, til trods for at det ifølge Finans Danmark er mellem 150 og 300 kroner dyrere per måned per lånt million at have et lån med en fast rente frem for et, hvor renten varierer med markedet.

- Der er altså en lille merpris for at låse renten fast på det lave niveau i 30 år og dermed være sikret mod rentestigninger, skriver Peter Jayaswal i sin analyse af tallene.

- Kommer der derimod yderligere rentefald, får boligejere med variabel forrentede lån umiddelbart glæde af lavere renter, mens renten ikke ændrer sig for fastforrentede lån. Medmindre man har mod på en ny konvertering.

Boligejere, der overvejer at lægge deres lån om, skal senest gøre det 31. juli, hvis de vil nå at opsige deres nuværende lån per 1. oktober.