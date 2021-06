Danske banker beskyldes for at støtte Myanmars militær

Det skriver Politiken på baggrund af talmateriale, som avisen er kommet i besiddelse af gennem ngo'en Justice For Myanmar.

Danske banker og finansvirksomheder har investeret over 450 millioner kroner i selskaber, som af FN og andre organisationer knyttes til Myanmars militær.

Ngo'en er åbent imod Myanmars militær, som i februar væltede landets regering og dens leder, Aung San Suu Kyi, ved et kup.

Investeringerne bliver kritiseret af erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Han minder om, at EU i april vedtog sanktioner, der forbyder europæiske virksomheder at stille penge til rådighed for militæret.

- Jeg kan sige meget klart, at danske investorer skal tage et ansvar for, hvad de investerer i, siger Simon Kollerup (S) til Politiken.

- Det gælder både i forhold til at overholde vedtagne sanktioner, og så handler det også helt grundlæggende om, at man har øje for sit samfundsansvar, når man investerer.

Ifølge avisen er Sydinvest, Nordea, Jyske Invest og Nykredit blandt de virksomheder, som har investeret i selskaber med tilknytning til Myanmars militær.

Således har virksomhederne aktier for omkring 100 millioner kroner i Posco, som er en sydkoreansk stålvirksomhed.

Den har ifølge en FN-rapport fra 2019 et samarbejde med Myanmars militær om to selskaber i Myanmar.

Nordea oplyser til Politiken, at banken har været i dialog med Posco, og at man efter magtovertagelsen i februar satte selskabet i karantæne.

Nykredit, Sydinvest og Jyske Invest lægger også op til at se nærmere på investeringerne.

Siden kuppet i februar har landet været præget af store protester mod militæret .

Mindst 862 personer er blevet dræbt af politi og soldater i de seneste måneder, viser en opgørelse fra en støtteorganisation for politiske fanger. Knap 5000 er blevet anholdt.

Militærstyret bestrider tallene.