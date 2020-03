Danske aktier styrtdykker mandag morgen

Til sammenligning har indekset i sin levetid siden 2016 ikke oplevet et dagsfald på mere end 3,8 procent.

Det danske aktiemarked er startet ud med et styrtdyk mandag morgen. Det toneangivende indeks i Danmark, C25-indekset, falder med over seks procent fra handlens start.

Mandag åbnede handlen efter en weekend med nye udviklinger i antallet af coronatilfælde i USA samt mere vidtgående tiltag for at inddæmme spredningen i Italien. Her er dele af landet lukket ned.

Samtidig har olieprisen taget et dyk, efter forhandlinger mellem de olieproducerende lande er gået i hårdknude.

Det er tilsyneladende en cocktail, der altså sender aktiemarkeder i hele Europa ud i store fald.