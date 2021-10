Danske aktier har kurs mod bedste dag i syv måneder

Stigningen kommer efter en periode, hvor aktiemarkedet har været ramt af nervøsitet og faldende kurser - blandt andet som følge af en lurende konkurs i den kinesiske ejendomsgigant Evergrande.

C25-indekset nåede sit hidtil højeste niveau i slutningen af august, men var siden da - inden onsdagens stigning - faldet omkring ni procent.

Hos Sydbank forklarer Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør for aktier, at stemningen på markedet er skiftet onsdag, uden at der er nogen bagvedliggende årsager eller nyheder.

- Det danske aktiemarked har været banket pænt ned på det seneste, men nu kan vi se, at der blandt investorerne er mere risikoappetit og lyst til at købe aktier, efter at der har været det her tilbagefald.

- Samtidig er der i øjeblikket en klar interesse for grønne aktier - muligvis frem mod COP26 (klimatopmøde, red.) om nogle uger - og det trækker aktier som Vestas og Ørsted op, siger Ole Kjær Jensen.

Trods den seneste tids udsving på aktiemarkedet er C25-indekset set over hele 2021 steget med 12 procent, hvilket er et stykke over det gennemsnitlige afkast, som man historisk har set på aktiemarkedet.

Indekset består af de 25 største og mest værdifulde virksomheder i Danmark. Det gælder blandt andet Mærsk, Novo Nordisk, Vestas og Ørsted.