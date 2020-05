Danske Bank vil udskyde lønforhøjelse til bestyrelsen

Det var foreslået, at de menige medlemmer af bestyrelsen hver især skulle have en stigning i lønnen i år fra 537.500 kroner til 660.000 kroner årligt.

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad var foreslået en stigning i sit samlede honorar fra 2,64 millioner kroner til knap 3,8 millioner kroner.

Den samlede betaling til Karsten Dybvad dækker dels over et fast honorar.

Derudover får medlemmerne af bestyrelsen også ekstra betaling, hvis de er medlemmer eller formænd for forskellige udvalg i bestyrelsen.

Baggrunden for forslaget for at sætte lønnen op er, at bestyrelsen mener, at det er mere krævende at sidde i bestyrelsen i Danske Bank end tidligere.

- For at kunne honorere denne arbejdsindsats og relateret risiko på et niveau, der også afspejler den særlige situation, banken står i, er der behov for en ændring af de eksisterende honorarer.

- Bestyrelsen mener derfor, at baggrunden for forslaget om nye honorarer fortsat er relevant.

- Samtidig er bestyrelsen bevidst om den samfundsøkonomiske situation forårsaget af Covid-19-pandemien og finder - også i lyset af de øvrige beslutninger, som bestyrelsen har truffet - derfor ikke, at det er det rigtige tidspunkt at lade en ændring træde i kraft, skriver bestyrelsen.

Lønhoppet foreslås i stedet udskudt til 1. januar 2021. Forslaget skal godkendes af Danske Banks aktionærer på bankens generalforsamling 9. juni.

Danske Bank havde tidligere i år lagt op til, at aktionærerne på generalforsamlingen skulle godkende et udbytte på 7,3 milliarder kroner.

Banken valgte i april at droppe udbyttet, der er en måde at give aktionærerne, der ejer banken, del i de penge, der er tjent det seneste år.

Det skete efter talrige opfordringer fra myndigheder og politikere, som har opfordret banken til at polstre sig med pengene i stedet på grund af coronakrisen.