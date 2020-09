Også kunder hos Danske Porteføljepleje ser ud til at have købt et investeringsprodukt af Danske Bank, der har kostet dem penge. Det oplyser banken selv. (Arkivfoto)

Danske Bank vil give millioner retur efter vildledning

Yderligere 900 Danske Bank-kunder har tilsyneladende købt et investeringsprodukt, som har kostet dem penge. Og banken har vidst, at kunderne ville tabe på investeringen.

Danske Bank forventer at betale mellem 80 og 100 millioner kroner til kunderne, som banken vidste, ville tabe penge i visse dele af bankens forretning ved navn Danske Porteføljepleje.

De 900 kunder er blevet fundet som del af det oprydningsarbejde, som banken har gang i efter sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri.

Det oplyser banken fredag i en pressemeddelelse.

- Vores gennemgang viser, at omkring 900 kunder ikke modtog tilstrækkelig information om de forventede negative nettoafkast i de berørte lavrisikostrategier. Det undskylder vi og kompenserer naturligvis de berørte kunder, siger Danske Banks direktør for Private Banking i Danmark, Bente Nielsen.

I sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri var der tale om, at banken valgte en investeringsprofil for kunderne med så lavt et afkast, at det blev mere end spist af andre udgifter for kunderne.

Dermed stod kunderne til at tabe penge. Men selv om Danske Bank var klar over det, blev det ikke oplyst til kunderne.

Det synes altså også at have været tilfældet hos nogle lavrisikostrategier i Danske Porteføljepleje.

Ifølge Danske Bank har der været en "lignende udfordring" hos Danske Porteføljepleje mellem 1. februar 2017 og 5. juli 2018.

Banken vil fra fredag begynde at kontakte de berørte kunder. Samtidig går banken i gang med at udregne, hvor meget de enkelte præcist bliver kompenseret.

Ved Flexinvest Fri var der tale om 87.000 kunder, og her forventer banken at skulle betale kompensation for 400 millioner kroner.

I Danske Banks pressemeddelelse betragtes de 900 kunder fra Danske Porteføljepleje som en del af Flexinvest Fri-sagen.

- Danske Bank er i fortsat dialog med relevante myndigheder om denne sag, skriver banken.