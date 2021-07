Danske Bank sælger fra i Luxembourg - vil fokusere på Norden

Salget skyldes, at banken vil fokusere på kernemarkederne i Norden, siger Glenn Søderholm, Head of Personal & Business Customers.

- Det er dog ikke en beslutning, vi tager let på, da vi har et stærkt forhold til og føler et stort ansvar for vores kunder og medarbejdere i Luxembourg, siger han i meddelelsen.

Det er de såkaldte internationale private banking-aktiviteter, som sælges.

Køberen er den schweiziske bank Union Bancaire Privée. Handlen ventes godkendt i anden halvdel af 2021.

- Med Union Bancaire Privée er vi sikre på, at vi har fundet den helt rette partner for vores kunder, og som samtidig vil være en god arbejdsgiver for vores medarbejdere, siger Glenn Søderholm.