Danske Bank ryster coronanedtur af sig og får milliardoverskud

Banken fik i første kvartal et overskud på 3,1 milliard kroner.

Det skyldes primært, at der ikke har været så mange nedskrivninger - forventede tab på udlån.

Resultatet er en forbedring fra et minus på 1,3 milliarder kroner sidste år, hvor banken foretog en stor nedskrivning i forbindelse med coronakrisen. Det viser bankens regnskab for første kvartal.

Helt konkret har Danske Bank i kvartalet har nedskrivninger på 500 millioner kroner, mens tallet i første kvartal sidste år var 4,25 milliarder kroner.

Ud over færre tab på udlån har Danske Bank også øget sine indtægter, som er steget med 17 procent i kvartalet.

Det skyldes blandt andet højere indtægter, som er kommet ind via handel med aktier og andre værdipapirer.

Administrerende direktør Carsten Egeriis erklærer sig tilfreds med udviklingen i første kvartal.

- Kundeaktiviteten har været god i begyndelsen af 2021, og med vores nye organisation fortsatte vi med at hjælpe både privat- og erhvervskunder i et kvartal, der var påvirket af den anden bølge af pandemien og nedlukningerne.

- Der var en positiv udvikling i indtægterne i hele forretningen, siger han i en kommentar til regnskabet.

Det er Carsten Egeriis' første regnskab i spidsen for Danske Bank, der for knap to uger siden pegede på ham som administrerende direktør.

Han har afløst hollænderen Chris Vogelzang, som er stoppet, fordi han mistænkes af hollandsk politi for overtrædelser i relation til en hvidvasksag hos hans tidligere arbejdsgiver - den hollandske bank ABN Amro.

For hele 2021 venter Danske Bank et overskud på 9-11 milliarder kroner.

Hvis det holder stik, vil det være en fordobling fra de 4,6 milliarder kroner banken tjente i 2020.

Sidste års resultat var det laveste overskud siden 2014 for Danske Bank.