Danske Bank nedskriver for milliarder og tjener mindre

Danske Bank har i første halvår nedskrevet for 5,3 milliarder kroner blandt andet som følge af coronakrisen.

Som følge af blandt andet coronakrisen har Danske Bank i første halvår lavet store nedskrivninger på udlån.

Det har været med til at sende bankens overskud markant ned. Det fremgår af halvårsregnskabet fra Danmarks største bank.

I årets første seks måneder er der nedskrevet for 5,3 milliarder kroner. Det er markant mere end de 0,5 milliarder kroner, der blev nedskrevet for i samme periode sidste år.

Nedskrivninger er penge, som banker ikke længere regner med at få tilbage.

De store nedskrivninger i første halvår har sendt Danske Banks overskud ned til én milliard kroner. Det er noget mindre end de 7 milliarder kroner, der blev tjent i første halvdel af sidste år.

På den positive side har langt den største del af nedskrivningerne fundet sted i første kvartal, mens andet kvartal har været knapt så kritisk.

Ud af de 5,3 milliarder kroner er cirka én milliard kroner blevet nedskrevet i andet kvartal.

Bedringen glæder Danske Banks administrerende direktør, Chris Vogelzang.

- Der var væsentligt lavere nedskrivninger end i første kvartal, og vi forventer at have foretaget de fleste af de nedskrivninger, der bliver nødvendige for året som helhed, siger direktøren i en kommentar til regnskabet.

Selv om der har været forbedringer i andet kvartal, bliver Danske Bank nødt til at sænke sine udgifter. Det vil betyde fyringer blandt de ansatte.

- For at sikre de nødvendige fremskridt vil vi igangsætte yderligere omkostningstiltag, hvilket desværre også vil betyde, at vi må sige farvel til flere medarbejdere, siger Chris Vogelzang.