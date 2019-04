Danske Bank mister kunder og overskuddet dykker

Danske Bank fik et overskud på tre milliarder kroner i første kvartal. Det er et fald på 39 procent sammenlignet med året før, viser bankens regnskab.

Det lavere overskud skyldes blandt andet, at bankens udgifter er gået op, i takt med at indsatsen over for hvidvask er blevet styrket.

Desuden er bankens nedskrivninger - tab på udlån - steget. Endeligt er Danske Banks indtægter desuden let faldende.

Banken mistede 8500 Nemkonto-kunder i Danmark i kvartalet. Det er typen af kunder, der anses at have Danske Bank som sin primære bank, hvor der dermed er flest penge at tjene.

Samlet set har 14.000 danske kunder forladt banken i årets første tre måneder.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet påpeger, at sagen fra Estland spiller ind på resultatet.

- Hvidvasksagen viser sig fra flere sider. Det er blevet dyrere at låne penge, fordi der er en højere risiko ved banken.

- Samtidig er Danske Banks omkostninger til minutiøst at følge de penge, som strømmer gennem banken, steget meget kraftigt.

- Man må sige, at resultatet alt taget i betragtning er skuffende, og det er aktionærerne, som ender med at betale prisen, siger Per Hansen.

Danske Bank har gennem de seneste to år været centrum i en omfattende sag om hvidvask i Estland, og administrerende direktør Jesper Nielsen erkender, at den stadig tager meget fokus.

Danske Bank oplyser, at kundernes tilfredshed med banken ligger på samme niveau som i slutningen af 2018 - men er på et lavere niveau end før hvidvasksagen.

- Estlandsagen kræver stadig betydelig ledelsesfokus - herunder arbejdet med de igangværende undersøgelser og at genoprette den tillid, vi har tabt, siger han i en kommentar til regnskabet.

Danske Bank bliver undersøgt af myndigheder i Danmark, Estland, Frankrig og USA. Banken er sigtet i Frankrig og Danmark.

Ifølge Danske Banks egen undersøgelse af sagen strømmede der op mod 1500 milliarder kroner gennem bankens estiske filial fra 2007 til 2015. Størstedelen af beløbet vurderes at være mistænkeligt.

Danske Bank justerer forventningerne til 2019's resultat efter første kvartal.

Banken venter fortsat et overskud på 14-16 milliarder kroner, men i modsætning til tidligere er salget af Danica Pension til 1,3 milliarder kroner regnet med.

På aktiemarkedet falder Danske Bank-aktien efter regnskabet 6,2 procent til 122,50 kroner.