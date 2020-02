Danske Bank slutter sig til kredsen af danske banker med negative renter på indeståender over en vis størrelse. (Arkivfoto)

Artiklen: Danske Bank indfører negative renter for privatkunder

Danske Bank indfører negative renter for privatkunder

Som den sidste af de største banker i Danmark indfører Danske Bank negative renter for visse privatkunder. De negative renter træder i kraft 1. juni, og der er forskellige vilkår alt efter, om man har sin NemKonto i Danske Bank eller ej.

Kunder med en NemKonto og mindst 1,5 millioner kroner stående i Danske Bank og kunder uden en NemKonto i Danske Bank med over 750.000 kroner stående i banken får fremover minus 0,75 i rente.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse torsdag.

- Vi må indstille os på, at det usædvanligt lave renteniveau og de negative renter vil fortsætte flere år endnu, siger Danske Banks chef for privatkunder i Danmark, Thomas Mitchell, i meddelelsen.

- Samtidig kan vi konstatere øget interesse for at placere penge hos os fra kunder, som vi ikke ellers har andre forretninger med. Det er uholdbart i længden, og vi føler os nødsaget til at lade det usædvanlige renteniveau slå igennem på meget store indeståender.

Det gælder ikke for alle formuer over de grænser, som privatkunder har stående i Danske Bank, der bliver omfattet. Forskellige opsparinger såsom pensions-, investerings- og børneopsparinger er fritaget.

Tidligere har en lang række andre danske banker såsom Jyske Bank, Sydbank, Nordea og Nykredit indført forskellige former for negative renter.

I alle de fire steder er der tale om en rente på minus 0,75 procent for indestående over 750.000 kroner.

Hvis alle banker indfører negative renter for kunder med over 750.000 kroner, vil over 160.000 kunder blive ramt. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, der er fra 2017.

Danske Bank anslår, at ændringerne kommer til at påvirke en procent af deres privatkunder.

Billedet kan dermed have ændret sig siden 2017. Samtidig er der det forbehold, at den enkelte kan have sine penge fordelt på flere banker.

Alle bankerne henviser til, at der er et generelt lavt renteniveau i Europa. Det hænger sammen med, at bankerne også har negative renter, når de sætter penge i Nationalbanken.