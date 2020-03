Danske Bank forventer kort nedtur - men det kan gå meget værre

Dansk økonomi vil skrumpe 2,5 procent i 2020 under coronakrisen, forudser Danske Bank i ny prognose.

Coronavirusset har sendt Danmark ud i en økonomisk nedtur med tusindvis af nye ledige hver dag.

Selv om det ventes at blive vekslet til en optur, når landet åbner igen, vil 2020 blive det værste år for dansk økonomi siden 2009.

Sådan lyder det fra Danske Bank i en ny prognose, hvor banken dog også ser risiko for et langt værre scenarie.

Banken forudser, at Danmarks bnp, som er et udtryk for størrelsen på økonomien, skrumper 2,5 procent i år.

Det vil være omtrent det halve af 2009, hvor finanskrisen for alvor skyllede ind over landet. Det vil ifølge Danske Bank til gengæld blive vendt til en optur i 2021 på 2,5 procent.

Prognosen er baseret på, at der fra midten eller slutningen af april bliver lempet på den lang række af de restriktioner, som regeringen har vedtaget for at begrænse smitten af coronavirus. Indtil videre gælder regeringens restriktioner til og med 13. april.

I øjeblikket er den økonomiske aktivitet i Danmark ifølge Danske Bank omkring en tredjedel under det normale.

Det skyldes, at mange virksomheder er lukket ned eller kører på nedsat blus - for eksempel fordi der mangler materialer og er færre ordrer, eller fordi ansatte er hjemme.

Den stribe af hjælpepakker, der er vedtaget af Folketinget, vil ifølge Danske Bank tage en stor del af faldet i økonomien, men ikke nok til at redde alle virksomheder og arbejdspladser.

Danske Banks prognose er nogenlunde på niveau med en lignende, som Jyske Bank sendte på gaden torsdag.

Jyske Bank forudser et fald på 3,3 procent i 2020. Begge banker understreger, at prognosen er langt mere usikker end normalt.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri, som repræsenterer 11.500 virksomheder, har malet et langt mere dystert billede. Her er forventningen et fald i bnp på 6,7 procent i 2020.

Både Danske Bank og Jyske Bank medgiver, at der er risiko for en hårdere nedtur, men det er ikke deres hovedscenarie.

- Den store stigning i arbejdsløsheden, vi ser lige nu, og det store indkomsttab blandt selvstændige og virksomhedsejere kan betyde mangel på efterspørgsel efterfølgende, også selv om der bliver gjort meget fra statens side for at undgå det.

- Selve chokket fra krisen kan sidde dybt i forbrugere og virksomheder, skriver Danske Bank.