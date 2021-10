Danske Bank finder ny fejl: 140.000 kunder kan være ramt

140.000 kunder i Danske Bank kan være blevet ramt af en fejl på rykkergebyrer.

Det skriver Finans.

Banken har opdaget den nye fejl i forbindelse med, at der blev ryddet op i gamle kundesager.

- I vores arbejde med at rydde op i problemet med uretmæssig opkrævning af renter på rykkergebyrer har vi for nylig identificeret et andet rykkergebyr, hvor vi muligvis også har begået en fejl.

- Det betyder desværre formentlig, at antallet af kunder, der er berørt af problemet med rykkergebyrer, kommer til at stige betragteligt, siger Peter Rostrup-Nielsen, der står i spidsen for arbejdet med at håndtere de ældre kundesager, til Finans.

Danske Bank oplyser, at det oprindeligt er 347.000 kunder, der fejlagtigt har fået opkrævet renter på rykkergebyr.

Dertil kommer så de 140.000 kunder, der kan være blevet berørt af den nye fejl, der vedrører en anden type rykkergebyr.

Ifølge Finans er der i alt 211.000 kunder i Danske Bank, der har modtaget kompensation i sager om rykkergebyrer.