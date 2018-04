Danske Bank-direktør undgik nok fyring ved at gå selv

Ole Andersen, der er formand for Danske Banks bestyrelse, har torsdag morgen modtaget en opsigelse fra Lars Mørch, der har siddet som ansvarlig for Danske Banks baltiske forretning.

Sådan lyder det fra Ole Andersen, formand for Danske Banks bestyrelse, til Ritzau Finans.

- Vi har jo haft drøftelser med Lars Mørch over de seneste uger. Om han var blevet fyret er et hypotetisk spørgsmål, i og med at Lars Mørch selv har sagt op. Men jeg kan ikke udelukke, at det ville have været slutningen på det her, siger han til Ritzau Finans.

I en stribe historier skrevet af Berlingske Business er det kommet frem, at bankens estiske afdeling er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning.

Ole Andersen understreger, at bankens undersøgelse af forholdene i Estland endnu ikke er afsluttet. Men allerede i starten af 2014 blev Danske Bank gjort opmærksom på, at der var uregelmæssigheder i den estiske filial.

Formanden vil dog ikke svare på, om der er dukket forhold op, der gør, at Lars Mørch vælger at aflevere sin opsigelse netop nu.

- Men som vi tidligere har sagt - og som nu står helt klart - så burde vi have igangsat grundigere undersøgelser på et tidligere tidspunkt, da vi i begyndelsen af 2014 første gang konstaterede, at vi havde en forhøjet risiko og et for dårligt kontrolmiljø i Estland.

- Det ville med stor sandsynlighed have afdækket det betydelige omfang af hvidvask, der ser ud til at have været i Estland, siger han.

Ole Andersen tilføjer, at selv om Lars Mørch tog initiativ til en række undersøgelser, så var det ikke tilstrækkeligt.

Danske Bank satte i september sidste år gang i en ekstern undersøgelse af de baltiske forhold. Det ventes at tage omkring 12 måneder, før resultatet foreligger.

Ole Andersen siger, at der har været fejl på flere niveauer i sagen, og at Lars Mørch ikke er eneansvarlig. Men det er chefen, der har ansvaret i sidste ende. På spørgsmålet om der kommer flere opsigelser i forbindelse med komplekset, svarer han:

- Det er for tidligt at begynde at filosofere over det. Vi afventer undersøgelsen, og når den er klar, så må vi se på, hvad resultatet er.

- Hvis undersøgelsen viser, at der foreligger forhold, der bør få konsekvenser, så er det klart, at sådanne konsekvenser vil blive taget. Men der er ikke på nuværende tidspunkt noget, der peger i den retning, siger han.