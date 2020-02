Danske Bank-bestyrelse vil redde ledelse fra erstatningskrav

Danske Banks bestyrelse foreslår ved den kommende generalforsamling, at banken skal træde til og redde ledende medarbejdere i banken, hvis de bliver mødt med erstatningskrav højere end det, bankens forsikring kan betale.

Der skal dog være tale om nye krav - og de må ikke have relation til sagen om formodet hvidvask i bankens tidligere estiske filial.

Forslaget står i indbydelsen til generalforsamlingen, som afholdes 17. marts.

Her kan man også læse, at det ikke er lykkedes Danske Bank at få forsikret sig så stærkt mod erstatningskrav, som bankens bestyrelse har ønsket.

- Det vil muligvis heller ikke kunne lade sig gøre at opnå en sådan dækning i de kommende år, står der i indbydelsen.

Banken har opnået en forsikring med en samlet dækningssum på 85 millioner euro - eller cirka 635 millioner kroner.

En dækningssum er de penge, man som udgangspunkt kan få udbetalt, hvis en hændelse, som man er forsikret mod, finder sted.

Her mener Danske Banks bestyrelse, at 635 millioner kroner forslår som en skrædder i helvede. Bankens bestyrelse skriver:

- Denne dækningssum er efter bestyrelsens opfattelse langt fra tilstrækkelig, henset til størrelsen af Danske Banks forretning og de risici, der er forbundet med denne forretning, herunder en betydeligt øget risikoeksponering under hensyntagen til dansk og international regulering samt relevante myndigheders håndhævelse heraf.

Bestyrelsen foreslår derfor, at ledelsen i Danske Bank samt bestyrelsen skal kunne holdes "skadesløse", hvis der rejses krav mod dem i forbindelse med deres arbejde i Danske Bank.

Her skal de kunne holdes skadesløse for et samlet beløb årligt på 250 millioner euro svarende til 1,87 milliarder kroner. Det er 165 millioner euro (1,2 milliarder kroner) højere end den nuværende forsikringsdækning.

Det vil betyde, at banken i så fald skal betale et sådan krav, ud over hvad forsikringen dækker.

Såfremt forslaget bliver stemt igennem, har det virkning efter generalforsamlingen.