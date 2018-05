Danske Bank arbejder fortsat på at leve op til hvidvask-krav

- Jeg vil sige, at vi har gjort meget, og jeg tror, at vi begynder at være meget tæt på at kunne efterleve alle de krav, der er blevet stillet af Finanstilsynet.

- Men de her påbud er stadig ret nye for os, så vi mangler at få kigget ordentligt på dem for at være sikre på, at vi lever 100 procent op til dem, siger topchefen til Ritzau Finans.

Han mener, at banken allerede har gjort meget - blandt andet ved at lukke filialen i Estland.

- Vi mangler bare lige at kigge kravene ordentligt igennem for at se, hvad vi ellers mangler at gøre, siger Thomas F. Borgen.

Finanstilsynet har undersøgt ledelse og styring i Danske Banks estiske afdeling efter sager om hvidvask. Konklusionen lyder, at hverken ledelse eller bestyrelse har varetaget deres ansvar.

De kritisable forhold i Danske Banks estiske afdeling er blevet afsløret af Berlingske i en række artikler i 2017. Her kom det frem, at bankens estiske afdeling er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning for milliarder af kroner.

Medlemmer af ledelsen blev orienteret om tvivlsomme forhold i Estland, men reagerede alt for sent, har banken siden erkendt.

Efter at afsløringerne har Danske Bank selv iværksat forskellige tiltag for at rette op på sine mangler.

Blandt andet er der sket justeringer i bankens organisation, ligesom der i dag er mere end 900 medarbejdere, som sidder og beskæftiger sig med antihvidvaskning.

Et af de påbud, som Finanstilsynet er kommet med, omhandler et muligt behov for at lægge yderligere fem milliarder kroner oven i det eksisterende solvensbehov.

Det vil betyde, at Danske Banks solvensbehov vil stige fra 10,5 procent til 11,2 procent opgjort ved udgangen af første kvartal 2018.

Men ifølge Thomas F. Borgen er det ikke noget problem at sætte de ekstra milliarder af.

Ved udgangen af første kvartal 2018 havde banken i forvejen en solvens på 21,4 procent.

Bestyrelsen og direktionen skal senest den 30. juni 2018 melde tilbage til Finanstilsynet om, hvad de har gjort for at imødekomme kritik og påbud.