Dansk vindbranche kan stå foran optur med Biden i Det Hvide Hus

Det kommer til at have stor økonomisk betydning for de danske selskaber i vindmøllebranchen, at Joe Biden har vundet præsidentvalget i USA.

Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og følger den danske vindbranche tæt.

- Der er en kæmpemæssig forskel for selskaber som Vestas og Ørsted, om det er en indædt vindmøllehader som Trump, der sidder i Det Hvide Hus, eller om det er Biden, der har store ambitioner på det bæredygtige område.

- Der er ingen tvivl om, at amerikanske marked for vindenergi bliver bedre under Joe Biden de næste fire år, end hvad det ellers ville have været, siger Jacob Pedersen.

Hos Wind Denmark, der er interesseorganisation for den danske vindmøllebranche, har man inden valget ikke lagt skjul på, at udfaldet kan få stor indflydelse på den grønne omstilling i USA.

Organisationen har blandt andet henvist til Donald Trumps skepsis omkring vindmøller, som han mener, skader ejendomsværdien, er farlige for folkesundheden og slår fugle ihjel.

Trump har samtidig været en varm fortaler for olie, gas og kul, som Joe Biden derimod planlægger at udfase.

Joe Biden har i valgkampen fremlagt en klimaplan, der skal få USA til at blive CO2-neutral i 2050.

Biden har sagt, at han vil afsætte 12.500 milliarder kroner over de næste fire år på grøn omstilling i USA. Det svarer til mere end fem gange Danmarks bruttonationalprodukt.

Han vil samtidig melde USA ind i Parisaftalen, som Donald Trump trak USA ud af i 2017 og formelt trådte ud af i onsdags.

Det vigtigste med Biden som præsident set med vindbranchens briller er de internationale perspektiver. Det vurderer Jan Hylleberg, der er direktør for Wind Denmark.

- Der er ingen tvivl om, at Bidens sejr giver en stor forhåbning til, at det vil understøtte en hurtigere omstilling i USA, som i forvejen går hurtigt som følge af store investeringer på delstatsniveau i grøn energi.

- Men de allerstørste perspektiver er nok på globalt plan, for hvis USA kommer tilbage i Paris-aftalen. Man kan ikke drive en global indsats mod klimaforandringer, hvis ikke USA er med, siger Jan Hylleberg.

Ifølge den store konsulentvirksomhed Wood Mackenzie ville det ikke have været en katastrofe for vedvarende energi, hvis Trump var fortsat som præsident.

Det skyldes, at der er en efterspørgsel på grøn energi, fordi det efterhånden kan konkurrere i pris med fossil energi.

Forskellen mellem de to, når man ser på udsigterne for vedvarende energi, går fra "good" med Trump til "incredible" under Biden, skriver Wood Mackenzie en analyse.

Joe Bidens store investeringsplan på klimaområdet kan blive udfordret af, at valget 3. november ikke er blevet en klar sejr for Demokraterne.

For at få lovgivning på plads i USA skal det både gennem Repræsentanternes Hus og Senatet.

Demokraterne ser ifølge prognoser ud til at genvinde flertallet i Repræsentanternes Hus. Derimod ser det sværere ud i Senatet, hvor det tegner til republikansk flertal.