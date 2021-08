Bavarian Nordic er på jagt efter penge til at finansiere et fase 3-forsøg med den coronavaccine, som selskabet udvikler i samarbejde med virksomheden AdaptVac. (Arkivfoto)

Dansk vaccine har lang vej til godkendelse trods stærke data

Den danske coronavaccine fra selskaberne Bavarian Nordic og AdaptVac har i et forsøg med mennesker vist tegn på, at den har en bedre beskyttelse end de vacciner, der allerede er godkendt.

På trods af det er der lang vej til en godkendelse, og der er fortsat høj sandsynlighed for, at vaccinen aldrig når længere end laboratoriet.

Sådan lyder vurderingen fra aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank, der følger Bavarian Nordic og medicinalbranchen tæt.

- Der virker til at være rigtig gode data for vaccinen, som ser ud til at være sikker, effektiv, ikke har alvorlige bivirkninger og har en god dækning mod forskellige varianter - herunder Delta-varianten.

- Vi skal se flere data for vaccinens virkning. Derudover udestår der både et fase 2- og fase 3-forsøg, så vi er stadig relativt tidlig i udviklingen.

- Samtidig er der også et spørgsmål omkring finansiering, som ikke er på plads, siger Søren Løntoft Hansen.

Når man udvikler medicin eller vaccine, skal det testes på mennesker i tre faser - 1, 2 og 3.

Bavarian Nordic oplyste mandag, at vaccinen i et fase 1-forsøg med 45 mennesker har påvist, at niveauet af antistoffer er op til 12 gange højere end hos personer, der har været smittet med virusset.

Niveauet af antistoffer er en indikation af, hvor stor beskyttelse vaccinen kan yde.

Tallene er samtidig højere, end hvad der er set i de vacciner, som i øjeblikket bliver brugt til at vaccinere befolkningen.

Søren Løntoft Hansen giver det 35 procent sandsynlighed, at vaccinen bliver godkendt. Inden mandagens resultater af fase 1-forsøget gav han det 20 procent.

Bavarian Nordic vil senere i denne måned starte et fase 2-forsøg med 210 deltagere.

Her vil man undersøge, om vaccinen har en virkning som et boostervaccine.

Det vil typisk være et tredje stik for personer, der allerede er færdigvaccinerede.

- Hvis man forestiller sig, at vi enten alle sammen eller sårbare grupper fremover skal vaccineres en gang om året, så kan Bavarians vaccine blive relevant.

- For at den kan komme ind og spille en rolle vil det kræve, at den som minimum er lige så god, som de vacciner, der er på markedet - og formentlig også bedre, siger han.

For at kunne gennemføre et fase 3-forsøg har Bavarian Nordic meldt ud, at det er nødvendigt at skaffe penge udefra.

Det vil - afhængig af hvor stort forsøget skal være - kunne løbe op i et mindre milliardbeløb.

Det var før sommerferien fremme, at den danske regering muligvis vil hjælpe, men der er ikke noget konkret på plads.

- Vi har en positiv dialog med de danske myndigheder. Så det håber vi, kan lade sig gøre, sagde Rolf Sass Sørensen, der er chef for investor relations hos Bavarian Nordic, mandag til Ritzau Finans.

Hvis alt klapper, kan vaccinen være på markedet i 2022, har Bavarian Nordic meldt ud.