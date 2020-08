Dansk topchef forlænger sin aftale med Adidas i fem år

De næste år kommer der fortsat til at sidde en dansker i toppen hos et af de største sportsbrands i verden.

Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet Reuters.

Før forlængelsen stod Kasper Rørsteds kontrakt til at udløbe i slutningen af juli næste år.

Den nu 58-årige dansker kom i oktober 2016 til Adidas, der er kendt for at udvikle og sælge udstyr til en lang række sportsgrene.

I forbindelse med sin ansættelse blev Kasper Rørsted blandt andet rost for at have fritidsaktiviteter, der stemte godt overens med selskabets aktiviteter.

- Kasper Rørsted er en passioneret løber, skiløber og fodboldfan.

- Derfor er jeg overbevist om, at han sammen med resten af topledelsen i Adidas vil kunne fortsætte selskabets vækststrategi og lede selskabet mod nye succeser, lød det dengang fra Adidas' bestyrelsesformand, Igor Landau.

Før Kasper Rørsted kom til Adidas, havde han været administrerende direktør for tyske Henkel, som sælger varer inden for skønhed og husholdning.

Den danske topchef har også erfaring fra tidligere ansættelser i it-selskaber som Oracle, Compaq og Hewlett-Packard.

Derudover har Kasper Rørsted erfaring med forskelligt bestyrelsesarbejde.

Hos Adidas har danskeren lige nu en opgave med at få virksomheden bedst muligt gennem coronakrisen.

Den midlertidige lukning af butikker har kostet salg og indtjening for Adidas, som torsdag i denne uge offentliggør resultater for andet kvartal.

Siden sin start i slutningen af 1940'erne er Adidas vokset til at blive en af de største virksomheder inden for sin branche.

Adidas blev skabt af Adolf "Adi" Dassler. Omkring samme tid skabte hans bror Rudolf Dassler konkurrenten Puma.