Dansk selskab tester tredje stik med mulig coronavaccine

En mulig dansk coronavaccine fra selskabet Bavarian Nordic har i de første studier med mennesker vist tegn på god beskyttelse.

Nu skal det undersøges, om vaccinen har virkning som en boostervaccine, hvor færdigvaccinerede og tidligere smittede får et tredje stik.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Når man udvikler en vaccine, skal den testes på mennesker i tre faser, hvor der gradvist skrues op for antallet af forsøgspersoner.

Et fase 1-forsøg med vaccinekandidaten blandt 45 personer har påvist et op til 12 gange højere niveau af antistoffer end hos tidligere smittede.

Det er en indikation af, hvor stor beskyttelse vaccinen kan yde. Og det er højere, end hvad der er set i de vacciner, som i øjeblikket bruges.

Det studie, der igangsættes nu, vil være blandt 210 personer i Tyskland. Af dem skal 150 være voksne, der vurderes at være immune.

Topchef Paul Chaplin forventer, at forsøget vil bekræfte de høje niveauer af antistoffer, der blev set i fase 1.

- Der er en stigende forventning om, at boostervaccinationer vil være nødvendige for at kunne håndtere pandemien og for at kunne yde bredere beskyttelse mod nyopståede varianter, siger han i meddelelsen.

Derudover skal effekten af to stik med vaccinen undersøges blandt op mod 60 personer, der ikke tidligere er vaccineret mod eller smittet med covid-19.

Der ventes at komme foreløbige resultater i fjerde kvartal 2021. Sideløbende vil et fase 3-studie blive forberedt.

Det er det sidste skridt, inden det skal godkendes af myndighederne. Derefter kan det komme på markedet. Der skal dog skaffes penge til den fase.

Der er ifølge aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen, Sydbank, høj sandsynlighed for, at vaccinen aldrig når længere end laboratoriet. Det vurderede han tidligere i august over for Ritzau.

Den kan dog blive relevant, hvis alle eller sårbare grupper fremover skal vaccineres en gang om året:

- For at den kan komme ind og spille en rolle vil det kræve, at den som minimum er lige så god, som de vacciner, der er på markedet - og formentlig også bedre, vurderede han her.

Sundhedsstyrelsen ventes i denne uge at komme med retningslinjer, der anbefaler et tredje stik til personer med et meget svækket immunforsvar.