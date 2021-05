Dansk selskab har fået EU-godkendt ny antistoftest

Selskabet bag venter at kunne producere millioner af test hvert år, selv om flere bliver vaccinerede.

- Der vil stadig være fem til ti procent af dem, der får vaccinen, der ikke er beskyttede mod at få covid-virusset, fordi de ikke har fået tilstrækkeligt antal antistoffer. Det er det, vi kan teste, siger Leif Helth Jensen, der er administrerende direktør i Blusense Diagnostics.

Blusense Diagnostics, der har base på Østerbro i København, har i flere år arbejdet på teknologien, der allerede bliver brugt til at teste for antistoffer mod andre virusser.

De seneste ni måneder har selskabet arbejdet på at målrette teknologien, så den kan teste for antistoffer mod corona.

Næste år forventer Blusense Diagnostics at kunne producere op mod 20 millioner test om året, og at testen fortsat er relevant flere år i fremtiden på grund af usikkerheden omkring de nuværende coronavacciners beskyttelse.

Antistoftesten kræver et prik i fingeren, og efter seks minutter kan den måle antistofniveauet i blodet.

Blusense Diagnostics har allerede sendt den første sending afsted til en italiensk kunde. Selskabet vil ikke komme ind på, hvor stor ordren er.

Ifølge Leif Helth Jensen er Blusense Diagnostics i kontakt med danske apoteker om at få udbredt testen i Danmark, men det er endnu ikke på plads.

- Der er stor mulighed for, at det kan blive rullet ud på apotekerne, men så er det den enkelte person, der skal betale for testen.

Ideelt set ville testen blive brugt hos de praktiserende læger, så patienten ikke selv skulle betale, siger Leif Helth Jensen. Det kræver dog yderligere godkendelse, og dermed er der længere udsigter.