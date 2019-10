Ifølge Information og Finans har et svindelnetværk tilsammen oparbejdet en gæld til den danske statskasse på over 800 millioner kroner i moms og skat. (Arkivfoto)

Artiklen: Dansk revisorfirma har løst opgaver for formodede svindlere

Dansk revisorfirma har løst opgaver for formodede svindlere

Ifølge Information og Finans har flere selskaber i et svindelnetværk været kunder ved samme revisorfirma.

Et lille revisorfirma fra København har haft forbindelser til en række selskaber, der er blevet anvendt til erkendt og formodet momssvindel.

Det skriver Information og Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, som har samarbejdet om en kortlægning af sagen.

Kortlægningen har afdækket et netværk med 14 forretningsmænd, der via selskaber tilsammen har oparbejdet en gæld til den danske statskasse på over 800 millioner kroner i moms og skat.

Nu viser det sig, at mindst 33 selskaber, der har indgået i det formodede svindelnetværk, har været kunder hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard. Det svarer til knap hver fjerde af de 138 selskaber i det kortlagte netværk.

Sagen vækker opsigt hos flere eksperter, som Information og Finans har talt med.

- Enten er revisoren bare meget uheldig, eller også har de kriminelle opfattet, at her er et svagt led i kontrolsystemet, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der er direktør i Revisorjura.dk.

Revisorer har ligesom eksempelvis banker og advokater en særlig forpligtelse til at indberette mistanke om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse, hvidvask eller terrorfinansiering til bagmandspolitiet (SØIK).

Det kræver blandet andet hvidvaskloven.

- Jeg vil håbe, at den her revisor har foretaget en del indberetninger til myndighederne, siger Lars Krull, der er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Det er imidlertid ikke tilfældet.

Revisor Hakan Keser, der er direktør i Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard, oplyser, at firmaet kun har foretaget én indberetning til bagmandspolitiet - og det var i en anden sag.

Han afviser over for Information og Finans, at firmaet har gjort noget forkert.

- Vi har eksisteret i 25 år, og vi har på ingen måde svindlet, snydt nogen eller noget. Vi er kede af, at de her selskaber er blevet misbrugt. Hvis jeg havde kunnet stoppe det, så ville jeg have gjort det, siger Hakan Keser.

Ifølge Information og Finans er firmaet tidligere på måneden i en anden sag blevet politianmeldt af Erhvervsstyrelsen på baggrund af mistanke om "afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger" i forbindelse med stiftelse af 27 selskaber i 2018.

Hakan Keser ønsker ikke at udtale sig om politianmeldelsen, som han dog oplyser, han er uenig i.