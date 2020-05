Dansk rederi nyder godt af corona - får bedste resultat i 13 år

Mens coronavirusset har kostet store dele af dansk erhvervsliv store summer, er der andre dele, som har nydt godt af udbruddet.

En af virksomhederne er det danske rederi Torm, som tjener penge på at fragte olie rundt på verdenshavene.

Blandt andet har Torm nydt godt af, at der har skullet eksporteres meget olie fra Kina, da kinesiske bilister, flyselskaber og virksomheder ikke har brugt så meget i coronatiden, der har været præget af nedlukning.

Rederiet fik et overskud på 390 millioner kroner i første kvartal. Det er den bedste start på året siden 2007. Resultatet er 142 procent højere end sidste år. Det viser Torms regnskab, der er offentliggjort torsdag.

Torm har en samlet flåde på 80 skibe. I april har rederiet desuden nydt godt af, at oliemarkedet er oversvømmet med olie, og at der mangel på lagre. Derfor har en del selskaber lejet Torms skibe til at opbevare olien.

Oliemarkedet har været kaotisk de seneste måneder under coronaudbruddet, og priserne er faldet markant.

Det hænger delvist sammen med udbruddet af coronavirus, som gør, at der bliver kørt mindre på vejene og fløjet markant mindre.

En del af prisfaldet hænger også sammen med, at flere af de store olielande har været i priskrig med hinanden og i flere uger nægtede at skrue ned for produktionen af olie.

I april indgik oliekarteller Opec sammen med Rusland og flere andre lande dog en aftale om at skære i produktionen.