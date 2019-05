Dansk pilotformand: Vi var tæt på at give op

Med aftalen er der sat stopper for en strejke, der varede syv dage. Men det holdt hårdt, lyder det fra Rene Arpe, der er formand for Dansk Pilotforening.

- Det sidste døgn har være enormt krævende, og vi har været tæt på at give op. Men efter at have lagt et betydeligt pres på vores arbejdsgiver, er det lykkedes os at finde sammen og blive enige om aftale, som stopper strejken, siger Rene Arpe i en pressemeddelelse.

Udover flere penge i lønposen har de over 1400 strejkende piloter også fået sat en stopper for, at SAS "ensidigt kan diktere aftaler", fremgår det af meddelelsen.

Kort før forhandlingerne mellem piloterne og ledelsen begyndte den 11. marts, fjernede SAS to samarbejdsaftaler, som regulerer piloternes jobsikkerhed og mulighed for at optjene anciennitet.

- Det vigtigste for os har været at sikre, at vores medlemmer ikke mister jobbet og har ansættelsestryghed. Det er vi lykkedes med, og samarbejdsaftalerne indgår nu som en del af lønaftalen, siger Rene Arpe.