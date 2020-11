Dansk økonomi vokser rekordmeget i tredje kvartal

Bruttonationalproduktet - også kendt som bnp - er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Den rekordhøje vækst i tredje kvartal skal ses i lyset af det historisk store fald, der har været i det danske bnp i første halvdel af 2020.

Trods væksten i tredje kvartal er bnp således samlet faldet med 4,1 procent i de første tre kvartaler i år sammenlignet med samme periode sidste år.