Dansk økonomi får historisk comeback med rekordhøj vækst

Den danske økonomi klarede sig lidt bedre i tredje kvartal, end det tidligere har været rapporteret.

Væksten i bruttonationalproduktet, bnp, lød på 5,2 procent. Det er aldrig set højere på et enkelt kvartal.

Det er en opjustering fra 4,9 procent i den seneste opgørelse - som også var rekordhøjt. Det viser onsdagens reviderede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Hos Arbejdernes Landsbank påpeger cheføkonom Jeppe Juul Borre, at kvartalet bar præg af, at pengene brændte i lommerne hos danskerne efter nedlukningen i starten af året.

- Dansk økonomi voksede med rekordfart i tredje kvartal. Farten justeres yderligere op med dagens tal.

- Et historisk comeback, som markerer en god periode i en ellers svær tid. Beskæftigelsen steg, forbrugerne havde igen mod på at bruge penge, og meget var normaliseret efter et yderst usædvanligt forår, siger han i en kommentar.

Trods fremgangen ændrer det ikke ved, at 2020 står til at blive det værste år for dansk økonomi siden finanskrisen i 2009. Efter årets første tre kvartaler er bnp skrumpet med 3,9 procent.

Ifølge Jeppe Juul Borre vil fjerde kvartal formentlig byde på tilbagegang for dansk økonomi.

- Økonomien er igen udfordret, og lige nu holder vi vejret i håb om, at smittekurven knækker meget snart, og restriktionerne drosler ned i begyndelsen af det nye år.

- Vi skal være heldige for overhovedet at få positiv vækst i fjerde kvartal, og starten af næste år kan meget vel byde på negativ vækst, medmindre coronaen slipper lidt af grebet i meget nær fremtid, siger han.