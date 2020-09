Dansk nano-virksomhed i strid modvind går konkurs

Den danske virksomhed Act.Global har længe været i modvind, og tirsdag er selskabet blevet erklæret konkurs.

Det skriver Ekstra Bladet og erhvervsmediet Finans.dk.

Det er kreditorer med tab, som har begæret selskabet, der sælger produkter til bekæmpelse af bakterier, konkurs i Sø- og Handelsretten.

Kreditorerne har stemt for at sælge en del af selskabets aktiver og lade resten gå konkurs.

Konkursen kommer, efter at Act.Global blev taget under rekonstruktion i juli efter to konkursbegæringer. I mellemtiden har man skullet forsøge at finde en løsning for Act.Global.

For nylig viste en intern rapport - ifølge Ekstra Bladet - at selskabets regnskaber har været oppustede.

I årene 2015-2019 blev der bogført en omsætning på 237 millioner kroner, men der kom kun 5,9 millioner kroner i kassen.

Ifølge erhvervsmediet Finans har Act.Global over for Erhvervsstyrelsen, som har kulegravet selskabets regnskaber, erkendt, at indtægterne over en årrække er bogført 15 gange for højt.

I ejerkredsen har været omkring 200 investorer - heriblandt Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen og den tidligere landsholdsspiller i fodbold Henrik Larsen.

Mindst én gruppe investorer har allerede stævnet selskabet, da de mener at have investeret i selskabet på et forkert grundlag.

Selskabets tidligere direktør og stifter Carsten Jensen er gået personligt konkurs med krav på 15,1 millioner kroner.

Han forlod Act.Global i august og er blevet afløst af den tidligere ISS-direktør Maarten van Engeland.

Kreditorerne hævder at have omkring 312 millioner kroner i gode i selskabet.