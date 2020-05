Dansk modegigant lukker butikker og fyrer medarbejdere

PWT Group, der blandt andet står bag herretøjskæden Tøjeksperten, kommer til at lukke 20 butikker og forventer at skulle opsige 180 medarbejdere.

- Det er en hård beslutning, som desværre er absolut nødvendig, for at vi kan lykkes med at redde PWT og dermed et fortsat betydeligt antal arbejdspladser for dygtige medarbejdere.

- Jeg er frygtelig ked af det over for de medarbejdere, vi vil skulle sige farvel til, men der er desværre ikke andre muligheder, siger Ole Koch Hansen, administrerende direktør for PWT Group, i meddelelsen.

Lige nu har PWT Group 84 egne butikker og 575 medarbejdere. Dermed er det cirka hver fjerde butik, der lukkes, og knapt hver tredje medarbejder, der fyres.

I april indledte PWT Group en rekonstruktion af virksomheden for at sikre den fortsatte drift. Det var nødvendigt, da der ikke var andre udveje, sagde Ole Koch Hansen dengang til Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

- Det gik rigtig godt sidste år og de første måneder af året.

- Men så får vi lukket alle vores butikker ned midt i marts, og selv om hjælpepakkerne kommer på banen, så er det ikke nok, når vi ikke får nogen penge i kassen og har sendt 86 procent af vores medarbejdere hjem, sagde Ole Koch Hansen til Finans.

Ud over at stå bag kæden Tøjeksperten er PWT Group også kendt for at stå bag tøjmærker som Junk de Luxe, Bison og Lindbergh.

I april oplyste PWT Group i en pressemeddelelse, at virksomhedens omsætning i 2019 var steget med fem procent til 873 millioner kroner, og at driftsresultatet var steget med 15 procent til 159 millioner kroner.

I samme pressemeddelelse advarede PWT Group dog også om, at coronakrisen ville få en særdeles negativ effekt på driften og de økonomiske resultater i 2020.