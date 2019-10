Dansk luftfart vil lægge klimaafgift på flyrejser fra Danmark

Pengene skal gå til en uafhængig klimafond, som skal støtte forskning i grønne løsninger inden for luftfart.

De danske lufthavne og flyselskaber foreslår at sætte en klimaafgift på alle flyrejser fra Danmark.

Tanken er, at afgiften skal afhænge af, hvor stor en klimabelastning flyrejsen har. Samlet skal der årligt 250-300 millioner kroner i fonden.

Den konkrete model og størrelsen på afgiften er ikke på plads. Antallet af flyrejser fra Danmark var 18,2 millioner i 2018, og sætter man tallet ind i det regnestykke, vil afgiften i gennemsnit være 16,50 kroner per billet.

Bag forslaget står Dansk Luftfart, der repræsenterer selskaber som Københavns Lufthavn, Billund Lufthavn, SAS og Norwegian.

- Vi vil tage et initiativ med et stort beløb, som kan få en reel indflydelse på det klima, der er omkring os, og som kan sænke CO2-udledningen på globalt plan, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør for Københavns Lufthavn.

Han mener, at udviklingen af nye løsninger er svaret på at begrænse flys klimaudledning. Ikke at flyve mindre.

- Vi fjerner ikke CO2-udledningen ved, at Danmark holder op med at flyve, men i stedet ved, at Danmark laver løsninger, der kan fjerne udledningen. Det kan vi brede ud i hele verden, siger Thomas Woldbye.

Forslaget er sendt til transportminister Benny Engelbrecht (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) med henblik på at lave en aftale om at sænke CO2-udledningen i branchen.

I Folketinget har en række partier foreslået flyafgifter i forskellige former.

Thomas Woldbye siger, at der ikke er penge til både at indføre branchens eget forslag og en politisk bestemt afgift på flyrejser.

- Vi har ikke pengene to gange, som branchen har det lige nu, siger Thomas Woldbye, der håber, at branchens forslag kan blive til virkelighed i 2020.

Benny Engelbrecht har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men siger i en skriftlig kommentar:

- Jeg er glad for, at branchen melder sig på banen og tager ansvar.

- Regeringen vil sikre, at flybranchen også bidrager i klimaindsatsen - præcis som der står i forståelsespapiret. Vi kan dog ikke lægge os fast på en konkret model endnu, siger han.

SF, der har foreslået flyafgifter på 60-400 kroner per billet, kalder branchens forslag et "godt indspark".

- Det er rigtig positivt, at luftbranchen mener, at de skal bidrage til den grønne omstilling. Men ambitionsniveauet er til den lave side, siger klimaordfører Signe Munk.

Samme toner lyder fra De Radikale, der har foreslået at lægge afgifter per ton CO2-udledning fra flyrejser.

- Det er en utrolig glædelig nyhed, at luftfartsbranchen er klar over, at der skal ske noget, men niveauet er lagt lidt lavt, siger miljøordfører Ida Auken.