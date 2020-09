Dansk eksport vender rundt efter to måneders fremgang

Her faldt eksporten 2,4 procent, hvilket betyder, at den de seneste tre måneder er faldet 1,1 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Krisen er dermed ikke et overstået kapital, lyder det fra Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri.

- Efter et par måneder med fremgang går det den gale vej igen.

- Coronakrisen er ikke et overstået kapital, og derfor er det for tidligt for danske eksportvirksomheder at afblæse faren, skriver han i en kommentar.

De to foregående måneder steg eksporten ellers, men juli kunne altså ikke fortsætte tendensen.