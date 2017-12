Dansk designfirma solgt til amerikanske Knoll

- Vi har fulgt deres eksplosive ankomst i både Europa og Nordamerika i et stykke tid nu, skriver administrerende direktør for Knoll Anfrew Cogan i en pressemeddelelse.

Muuto blev startet i 2006 af Peter Bonnén og Kristian Byrge. Selve navnet betyder nyt perspektiv på finsk.

Ifølge pressemeddelelsen omsatte Muuto sidste år for omkring 75 millioner dollar - 475 millioner kroner. Regnskabet viser et overskud på 57 millioner kroner i 2016.

Finans skriver, at Muuto i 2014 blev solgt til kapitalfonden Maj Invest, der altså nu sælger det videre.

- Knoll er det perfekte hjem for Muuto. Vi er stolte over at have opbygget et firma over det sidste årti, der ærer skandinavisk design og er relevant for en ny generation af kunder, der søger skønhed, elegance og prisvenlighed, skriver Peter Bonnén og Kristian Byrge i pressemeddelelsen.