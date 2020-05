Et Maersk containerskib er midlertidigt taget ud af drift, mens fire besætningsmedlemmer er i isolation i deres kahytter i Rotterdam. En femte er indlagt med coronavirus på et hospital på De Vestindiske Øer. (Arkivfoto).

Dansk containerskib er blevet ramt af coronavirus

Fem besætningsmedlemmer på et Maersk containerskib er blevet bekræftet smittet med coronavirus.

Et Maersk containerskib er blevet ramt af et udbrud af coronavirus.

Det bekræfter Maersk over for branchemediet Maritime Danmark.

Der er tale om fem besætningsmedlemmer om bord på det danske containerskib Lexa Maersk, som er konstateret smittet med coronavirus.

Maersk ønsker ikke at oplyse, om der er danskere blandt besætningen, eller om nogen af de smittede er danskere.

Skibet, der har en besætning på 25 personer, forlod Panama den 1. maj med kurs mod Spanien.

Kort efter viste et besætningsmedlem tegn på at være smittet med virusset. Containerskibet afbrød derfor sejladsen, hvorefter den syge blev indlagt op et hospital på De Vestindiske Øer.

Da skibet fortsatte turen mod Spanien, begyndte fire andre besætningsmedlemmer at udvise milde tegn på at være smittet. De fire blev derfor isoleret i deres kahytter.

På grund af situationens udvikling besluttede rederiet at lade skibet sejle direkte til Rotterdam i Holland i stedet for til Spanien.

Da containerskibet ankom til Rotterdam den 18. maj, blev alle om bord testet for coronavirus.

Det viste dig, at de fire besætningsmedlemmer, der havde udvist milde symptomer, alle var smittede.

De fire smittede befinder sig derfor stadig om bord på Lexa Maersk, hvor de er isoleret, skriver Maritime Danmark.

Containerskibet er på grund af situationen midlertidigt taget ud af drift og er tømt for containere. Containerne vil blive sendt videre til deres destinationer af andre skibe.

Maersk kan over for Maritime Danmark ikke oplyse, hvor længe skibet vil blive liggende i Rotterdam.

Skibet sejler under dansk flag med Svendborg som hjemstavn.