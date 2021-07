Dansk computerspil sælger for 365 millioner før det er udgivet

Men allerede nu har spillet solgt for over 365 millioner kroner. Et beløb, der kun ventes at stige i den kommende tid.

Ember Sword, der udvikles af det danske firma Bright Star Studios, kommer til at blive et digitalt spilunivers i stil med det populære World of Warcraft.

Mange vil kende World of Warcraft som et spil, hvor spilleren styrer en karakter i en stor verden, hvor spilleren over tid udvikler sin karakter.

På flere punkter kommer World of Warcraft og Ember Sword dog til at adskille sig fra hinanden.

Blandt andet får spillere i Ember Sword mulighed for at købe og eje et stykke digitalt land, som giver medbestemmelse over spilverdenen i Ember Sword.

Allerede i maj begyndte Bright Star Studios at sætte land i spillet til salg.

Det har vist sig at være meget populært, og indtil videre er der købt virtuelt land for over 365 millioner kroner.

Det beløb ventes at runde 630 millioner kroner, inden salget snart stopper.

- Spillerne glæder sig helt vildt til at kunne være med til at styre en hel spilverden, og vi ser meget frem til at udgive spillet, siger Mark Laursen, stifter og direktør i Bright Star Studios, i pressemeddelelsen.

De mange millioner kroner, som firmaet allerede har tjent på spillet, skal nu bruges til blandt andet at hyre flere medarbejdere.

Ifølge Bright Star Studios har det i øjeblikket over 15 åbne stillingsopslag.

- Med Ember Sword demokratiserer vi spiløkonomien, så spillerne kan købe og sælge alle de mest værdifulde digitale genstande, de finder i vores spil for rigtige penge, uden at være bange for at blive snydt.

- Dog er det ikke "Pay2Win", hvilket betyder, at man ikke kan købe sig til stærkere våben, men derimod land, kosmetikken, lyde, effekter, hatte, kæledyr og så videre, forklarer Mark Laursen.

Ember Sword bliver gratis at spille. Det vil sige, at medmindre spillere ønsker at bruge rigtige penge på ting i spillet, så behøves der ikke at blive betalt for noget.

Ember Sword udgives sidst i 2022.