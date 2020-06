Dansk Industri og Dansk Byggeri samles under samme tag

Fusionen sker, efter de delegerede på Dansk Industris ekstraordinære generalforsamling godkendte sammenlægningen onsdag. Her blev sammenlægningen godkendt med et stort flertal.

Hos Dansk Byggeris repræsentantskab blev sammenlægningen godkendt tirsdag.

Dansk Byggeri har 5700 medlemsvirksomheder, som nu bliver en del af fællesskabet Dansk Industri.

Ifølge Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, giver sammenlægningen rigtig god mening for de to organisationers medlemmer.

Sammenlægningen vil nemlig give et entydigt svar fra erhvervslivet, og de danske virksomheder vil få en række fordele.

- De får endnu flere services, endnu mere adgang til rådgivning, og de får et forum med et stort netværk af alle mulige typer af virksomheder og brancher.

- Og så får de en markant samfundsstemme for at repræsentere de interesser, der er for erhvervslivet i Danmark, og dermed også udviklingen af Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han understreger vigtigheden af at stå sammen med den utryghed og usikkerhed, som er kommet i kølvandet på coronakrisen.

- Det er vigtigt, at vi i fællesskab finder de rigtige løsninger.

- Og det her giver os bedre og stærkere muligheder for at finde de rigtige svar og de rigtige løsninger fra et samlet erhvervsliv i Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han uddyber, at virksomhederne i både Dansk Industri og Dansk Byggeri har bakket entydigt op om sammenlægningen af de to organisationer.