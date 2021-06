Povl Fritzner ser gerne, at Dansk Farmland erhverver flere landbrugsejendomme, som kan forpagtes ud til unge landmænd. Han fastslår samtidigt, at man ikke ønsker vækst for enhver pris. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Dansk Farmland hjælper unge landmænd i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk Farmland hjælper unge landmænd i gang

Erhverv - 05. juni 2021 kl. 07:42 Kontakt redaktionen

Af Anders Spanggaard Det kan være en meget stor mundfuld for en ung landmand at købe en gård, hvor han kan udleve drømmen om landmandslivet. I en del tilfælde kan det være op 60-70 millioner kroner, der skal på bordet for at få fødderne på egen gårdsplads for den unge landmand. Men via AP Pension og Dansk Farmland er der en anden mulighed - nemlig at blive forpagter på en landbrugsejendom, som Dansk Farmland med midler fra AP Pension har investeret i.

- Vi køber ejendommene og forpagter dem ud til unge landmænd, forklarer Povl Fritzner, som er formand for Dansk Farmland, og som tidligere gennem mange år har været formand for Østlige Øers Landboforeninger.

Pengene til at købe landbrugsejendomme for kommer fra pensionsopsparerne i AP Pension, og i øjeblikket er der 650 millioner kroner i projektet.

Peter Olsson er administerende direktør i AP Ejendomme, et datterselskab under AP Pension. AP Pension er eneste aktionær i Dansk Farmland. Peter Olsson står derfor også i spidsen for Dansk Farmland.

I den bedste tredjedel Han siger til Erhverv Sjælland, at der er to væsentlige betingelser, der skal være opfyldt, når Dansk Farmland køber ejendomme op og forpagter dem ud til unge landmænd.

- Dels skal vore landmænd have en realistisk mulighed for at betale forpagtningsafgiften, og derudover skal der selvfølgelig være et fornuftigt afkast til os i forhold til risikoen.

Ifølge formanden Povl Fritzner stilles der ud over betaling af forpagtningsafgiften også andre krav til landmændene. Der lægges stor vægt på bæredygtighed på bedrifterne. Det gælder eksempelvis biodiversitet, energiforbrug og CO2-udslip.

- Men samtidig skal der præsteres stor produktion og høj effektivitet. På disse parametre skal vore forpagtere være i den bedste tredjedel, men de unge mennesker er ikke overladt til dem selv. Vi støtter med analyser, så på den måde er der hele tiden en hjælpende hånd i ryggen på landmanden, forklarer Povl Fritzner.

Dansk Farmland investerer kun i jord og bygninger. Pengene til indkøb af dyr og driftskapital må landmanden skaffe på anden vis.

- Det bliver simpelthen ikke til noget mellem os og landmanden, hvis landmanden ikke kan få finansieringen af driften på plads, fastslår administrerende direktør Peter Olsson.

I øjeblikket ejer Dansk Farmland 11 ejendomme, som er forpagtet ud.

Det må gerne bliver til flere, men der er ikke noget hastværk.

- Vi skal ikke vækste for enhver pris. Det skal være fornuftige projekter, der hænger sammen økonomisk. Husk på at det jo er pensionsopsparernes penge, vi har ansvaret for, lyder det fra Povl Fritzner.

Han tilføjer, at det efter hans mening bestemt er fornuftigt at bruge pensionspenge til formålet, da samfundet er nødt til at at gøre noget for de unge landmænd, hvis dansk landbrug fortsat skal være i front på verdensplan.

Generationsskifte Efter 10 år som forpagter kan landmanden købe ejendommen, hvis han har lyst til det. Men der er ikke noget pres fra Dansk Farmlands side. Hvis forpagteren hellere vil tage eksempelvis fem år mere i samarbejde med Dansk Farmland, kan det også lade sig gøre.

Povl Fritzner tilføjer, at Dansk Farmland også gerne går ind i forbindelse med et generationsskifte.

Her kan det jo være, af den unge gerne vil overtage gården fra sine forældre, men ikke lige kan overskue den store investering og derfor hellere vil være forpagter.

I det tilfælde kan Dansk Farmland købe ejendommen af den ældre generation for derefter at forpagte den ud til den unge generation.