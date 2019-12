Dansk Erhverv venter billigere varer fra mulig handelsaftale

- Hvis det holder, er det en tidlig julegave for danske virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Efter måneders forhandlinger kan USA og Kina være tæt på at indgå en handelsaftale, og det lover godt nyt for danske firmaer, mener Dansk Erhverv.

Sådan lyder det fra fagchefen for international handel i Dansk Erhverv, Michael Bremerskov Jensen, med udsigten til en fase-et handelsaftale mellem Kina og USA.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg er USA og Kina "i princippet" nået til enighed om en handelsaftale efter mange måneders forhandlinger.

Det skriver bureauet på baggrund af informationer fra personer med viden om planerne.

Og er det korrekt, er det rigtig godt nyt for danske virksomheder, som er berørt af konflikten, mener Michael Bremerskov Jensen.

- Danske virksomheder har siddet og ventet på det her øjeblik. Konflikten har betydet, at virksomhederne har skullet overveje, om de ville flytte deres produktion fra Kina for at kunne tilgå amerikanske kunder.

- Det her giver tillid til, at handelskrigen afblæses, frem for at den eskalerer, siger han.

Konflikten mellem Kina og USA, som er verdens to største økonomier, har ifølge Michael Bremerskov Jensen blandt andet betydet, at virksomheder udskyder beslutninger.

Samtidig hæmmer det efterspørgslen, fordi varer bliver dyrere.

Derfor forventer han, at hvis udmeldingen holder stik, vil der ske et "positivt hop" på markedet, og at udviklingen derved bliver vendt igen.

- Men det er klart, at hele handelskrigen er ikke afblæst med den første indledende aftale. Der skal mere til, siger Michael Bremerskov Jensen.

Handelskonflikten mellem USA og Kina har efterhånden varet i mange måneder. Forhandlingerne har været præget af store uenigheder, som har ført til, at begge lande har hævet toldsatser.

Økonomer har undervejs advaret om, at konflikten i værste fald kan trække hele verdensøkonomien ind i en recession, som vil betyde en periode med økonomisk tilbagegang.