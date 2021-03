Danmarks største kæde af havecentre får rekordsalg under corona

Det højere salg har betydet, at overskuddet er næsten fordoblet til 57 millioner kroner før skat. Det viser Plantoramas årsregnskab.

Der er tale om det bedste regnskab i virksomhedens historie, der strækker sig tilbage til 1987.

Administrerende direktør Peter Vang Christensen lægger ikke skjul på, at coronaudbruddet og nedlukningen har givet medvind til Plantorama.

- Vi er jo utroligt stolte over at komme ud af 2020 med så flot et resultat, men når det er sagt, så har vi selvfølgelig også været begunstiget af, at mange af vores kunder har haft bedre tid og lyst til at gå i haven under coronaen, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge Plantorama har salget nydt godt af, at virksomheden sidste år indførte en model, hvor kunderne kan bestille på nettet og enten hente varerne selv eller få dem leveret.

Plantorama er på vej til at åbne yderligere to centre i denne uge i Hørsholm nord for København og Tilst tæt på Aarhus.

Plantorama har omkring 650 ansatte.