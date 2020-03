Danmarks økonomi voksede mere end ventet i 2019

Danmarks økonomi voksede lidt mere end tidligere antaget i 2019.

Danmarks Statistik har opjusteret tallene for 2019, så bruttonationalproduktet (bnp), der er et udtryk for størrelsen på landets økonomi, viste en fremgang på 2,4 procent. Ved den første opgørelse i februar var tallet 2,2 procent.

Årsagen til opjusteringen er nogle ændringer i moms i servicebranchen, hvor der er kommet nye oplysninger.

Det er femte år på stribe med en vækst over to procent i Danmark, hvilket ikke er set siden anden halvdel af 1990'erne.

Dansk økonomi har især nydt godt af en stor fremgang i eksporten, hvor danske virksomheder er vokset i udlandet.

Samtidig har et stigende privatforbrug trukket op, skriver Danmarks Statistik.

2019 var det tiende år på stribe med vækst i dansk økonomi.

Det forventes at være slut i år, hvor coronavirusset formentlig vil give dansk økonomi et hårdt slag.

Hos Danske Bank forventer cheføkonom Las Olsen, at 2020 vil byde på en negativ vækst. Banken har for nylig estimeret, at dansk bnp falder med 2,5 procent i år.

- Desværre hjælper de pæne tal ikke ret meget i forhold til den enorme nedgang i økonomien, som coronavirus og tiltagene mod den har udløst.

- Lige nu er vi langt fra de normale bekymringer om kvarte procentpoint højere eller lavere vækst, for en meget stor del af økonomien er lukket, og en endnu større del kører for nedsat kraft, skriver han i en kommentar.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde mandag, at det danske samfund måske kan begynde at vende tilbage til normalen efter påske.

Det kræver, at udviklingen i smittede og indlagte med coronavirus fortsætter med at vise en begrænset stigning.

Hos Nykredit påpeger cheføkonom Troels Kromand Danielsen, at man ikke skal forvente, at økonomien med det samme vil komme op i normalt gear, når der åbnes igen.

- Selv om danskernes forbrug hurtigt kan vende tilbage, hvis der åbnes, så har smitten stadig stort tag i udlandet. Og det har lagt de danske eksportmarkeder ned.

- Det lægger bare en solid dæmper på danske virksomheders udsigter og vil derfor også få dem til at holde igen med investeringer. Det kommer til at tage lidt tid, før vi og resten af verden er på fode igen, skriver han i en kommentar.