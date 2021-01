Danmarks gæld er banket op til det højeste i 20 år

Den øgede gæld har dog været en god og nødvendig beslutning, mener han. Den har båret økonomien godt igennem krisen.

Det skyldes, at pengene er brugt til at finansiere kompensationsordningerne under coronakrisen.

- Havde det ikke været for kompensationsordningerne, så havde vi stået over for en massiv økonomisk krise med et stort antal konkurser og kraftigt stigende ledighed.

- En krise, der ville kunne strække sig væsentlig længere end pandemien, lyder det fra økonomen i en kommentar.

Ordningen blev vedtaget i foråret 2020 for at undgå fyringer efter den første nedlukning af samfundet. Den er siden blevet forlænget flere gange.

Den giver mulighed for at sende ansatte hjem med løn, hvor staten så dækker 75-90 procent af lønnen op til 30.000 kroner om måneden.