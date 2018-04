Danmark vil have en EU-plan mod afrikansk svinepest

EU må lave en fælles handlingsplan for at bekæmpe og udrydde afrikansk svinepest, der foreløbig er konstateret i seks medlemslande.

- Vi ser fortsat nye tilfælde af afrikansk svinepest i EU, siger Esben Lunde Larsen.

- EU er nødt til at reagere nu. Afrikansk svinepest er et fælles problem, som risikerer at ramme mange EU-landes svineeksport, siger han.

Der er foreløbig konstateret svinepest hos over 1800 vildsvin i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet. Desuden er nogle få tamsvin smittet i Polen og Rumænien.

Esben Lunde Larsen vil have nedsat en international ekspertgruppe, der skal komme med forslag til indsatsen.

Han ser gerne, at EU-planen kommer til at omfatte mere brug af vildthegn som det, Danmark vil opføre langs den næsten 70 kilometer lange landegrænse til Tyskland.

Den danske minister forudser dog ikke vildthegn langs alle indre grænser i EU.

Men han peger især på, at der er udfordringer ved Polens østlige grænse over mod Hviderusland og Ukraine.

- Det, vi gerne vil, er at undgå, at vi får smitten ind i EU, siger Esben Lunde Larsen.

Polen har allerede planer om et vildthegn. Og Tjekkiet har opsat et vildthegn, der isolerer smittede vildsvin i et bestemt område.

EU-planen skal også se på, hvordan man undgår spredning af sygdommen via transport.

Desuden skal der bruges flere penge på forskning i afrikansk svinepest, mener Esben Lunde Larsen.

Han ønsker også at få penge fra EU's fælles landbrugspolitik med i indsatsen.

- Vores oplæg er, at vi får en fælles finansiering af de udgifter, der relaterer sig til fødevarekæden og til dyresundhed, siger Esben Lunde Larsen.

- Hvis vi først står med problemet, skal vi jo bruge uanede mængder af penge på opkøb eller nedslagning af dyr, siger han.

Danmark lavede i marts en national plan mod afrikansk svinepest. Der er afsat 124 millioner kroner til indsatsen. Heraf er udgiften til vildthegnet langt den største post.

- Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Og det bør EU heller ikke gøre, siger Esben Lunde Larsen.

- Hvis vi får afrikansk svinepest til Danmark, vil al eksport til lande uden for EU lukke, siger han.

Den danske svineeksport til lande uden for EU løber op i 11 milliarder kroner om året.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin. Sygdommen kan ikke smitte til mennesker.